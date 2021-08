Coratini in vacanza: boom dei villaggi vacanze, crollano i viaggi all'estero

«I coratini? Non rinunciano alle vacanze estive», e ancora: «La voglia di concedersi qualche giorno fuori c'è. Sfido io, dopo le tante limitazioni dei mesi scorsi». A parlare sono le agenzie di viaggio che disegnano le vacanze di quest'anno dei nostri concittadini.

Il tipo di vacanza preferita? Quella nei tanti villaggi che offre la penisola, soprattutto nel sud Italia. «A metà luglio era già tutto sold out. - conferma Sulema di Sulema Viaggi - Nonostante i prezzi più alti i villaggi vacanze sono stati presi d'assalto». Complice la semplicità d'accesso perché nei villaggi vacanze non bisogna presentare tamponi, nè é necessario green pass.

Crollano, invece, i viaggi all'estero. L'incertezza dell'andamento del contagio e la possibilità di misure più restrittive nel Paese di destinazione, hanno fatto scattare anche diversi annullamenti. «Fin dall'inizio ho sempre sconsigliato i viaggi all'estero - dice Francesco di Resta Viaggi - perché andare in Grecia o in Spagna, significa anche rischiare di affrontare imprevisti poco piacevoli. Difatti ho proposto a tutti una polizza per ogni eventualità. C'è, ovviamente, chi si è accollato il rischio ed è partito ma sono pochissimi». «Non è facile neanche per noi agenzie - spiega Sulema - perché tocca conoscere quotidianamente i protocolli da seguire e i documenti necessari per ogni Paese. Regole che possono cambiare di giorno in giorno»,

Tra il boom dei villaggi vacanze e il netto calo dei viaggi all'estero, spuntano le crociere. «Il settore croceristico è molto sicuro. - continua Francesco - Effettuano un tampone al porto, prima di salire sulla nave, in modo tale da prevenire contagi». Gettonatissima come soluzione per i viaggi di nozze, considerando che molte delle mete preferite sono tabù a causa del Covid. «C'è stata una riscoperta delle rotte mediterranee, cosa che non avveniva da anni».

L'introduzione del green pass, da venerdì scorso, non intaccherà le vacanze degli italiani (e dei coratini). Non serve per accedere agli alberghi, non serve per entrare nei villaggi e, almeno fino al 1° settembre, non sarà utilizzato sui mezzi di trasporto.