Vespe storiche in centro. Ieri la sfilata in piazza Vittorio Emanuele Copyright: n.c.

Vespa, che passione. Ieri sera il corso cittadino, e piazza Vittorio Emanuele, sono state il palco dove hanno sfilato modelli storici dello storico marchio italiano. Trenta i partecipanti all'evento, organizzato dal Vespa Club Corato e inserito nel cartellone "La mia città - il raccolto dell'estate".

Le motociclette, guidate dai proprietari in abbigliamento d'epoca, hanno fatto il giro del corso cittadino per sostare, poi, in piazza Vittorio Emanuele, dove appassionati e curiosi hanno potuto ammirarle da vicino.

Gli iscritti, oltre che da Corato, provenivano dalla vicina Ruvo ma anche da più lontano come da Deliceto, in provincia di Foggia e da Gioia del Colle. La Vespa più anziana? Una "Faro Basso" del 1954. Presenti anche una sidecar e una Piaggio Calessino.