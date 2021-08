In bici per la città con San Domenico, domani la partenza

Domani sera si passeggia in bici per la città. Partirà da piazza Vittorio Emanuele alle 19.30 (dove è previsto anche il ritrovo alle 19) l'iniziativa organizzata dalla parrocchia San Domenico e da Quarat Bike, "Ciclo passeggiando con San Domenico". Verrà effettuato un percorso cittadino di 8 km. Per partecipare c'è bisogno dell'iscrizione che comprende anche la maglietta dell'evento e un pacco omaggio Granoro. L'età minima per partecipare è di 10 anni, obbligatorio il casco per i minori. Info al 331.7772278 e 328.9079207