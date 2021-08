Victor Picaku, a tre anni dall'omicidio il ricordo in piazza Abbazia Copyright: CoratoLive.it

Sono passati tre anni dalla morte di Victor Picaku, il 23enne assassinato in piazza Abbazia. L'amministrazione comunale ha voluto commemorare questa data nella piazza teatro dell'omicidio. Il sindaco De Benedittis, alle 12.30, ha poggiato un mazzo di fiori affianco all'arco, lì dove il giovane d'origini albanesi perse la vita,

«La città non deve dimenticare la morte violenta di questo giovane concittadino, avvenuta il 1° agosto del 2018. L'amministrazione con forza e determinazione è schierata a tutela della legalità, contro ogni forma di violenza. - dice il sindaco De Benedittis - Siamo impegnati a mettere in campo politiche di contrasto al degrado sociale, dentro cui possono maturare forme di devianza e di addirittura attività illecite. Dobbiamo essere una città che offre attenzione e opportunità, a partire da chi vive in situazioni problematiche e difficili».