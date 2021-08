Blackout in centro, l'Alfieri: «Una soluzione o il cinema chiude»

Sono frequenti, frequentissimi gli sbalzi di corrente e i blackout nel centro storico, talvolta anche di lunga durata. Il disservizio colpisce tutti ma a subirne maggiormente le conseguenze sono negozi e attività. Tra queste il Cinema Alfieri che si è trovato costretto a rimborsare i già pochi biglietti venduti nel periodo estivo. E proprio dai gestori dello storico cinema è arrivato l'aut aut: o si trova una soluzione o l'Alfieri chiude.

«Nell’ultima settimana si sono verificati, nel quartiere del Cinema Alfieri, continue e prolungate interruzioni di energia elettrica - dicono i gestori della struttura - causando grossi problemi a tutte le attività operanti nel quartiere oltre che alla popolazione abitante. In particolare il nostro cinema è penalizzato in maniera pesante, poiché al danno la beffa: emettiamo sistematicamente biglietti che poi siamo costretti a rimborsare.

Questo annoso problema dura ormai da diversi anni e si manifesta quasi sempre nel periodo estivo di gran caldo o invernale di freddo intenso. Abbiamo da tempo attivate una serie di interventi anche legali per risolvere l’annoso problema, ma ad oggi la situazione non è affatto cambiata, anzi sta peggiorando con il passare dei giorni.

Inutile ricordare che la nostra attività è stata già pesantemente provata dalla pandemia da Covid 19 , siamo stati chiusi per oltre 18 mesi. Adesso che possiamo lavorare, ci sono delle importanti e interessanti anteprime da proiettare, siamo penalizzati dalla continua e giornaliera mancanza di energia elettrica.

Il problema, dicono da E- Distribuzione, è dovuto all’eccessivo carico che c’è nella zona e alla cabina sottodimensionata, ma noi aggiungiamo che nulla è stato fatto in questi ultimi due anni per risolvere il problema. Per quanto sopra esposto, abbiamo preso una decisione forte e dolorosa: se perdura questo stato delle cose, saremo costretti a chiudere definitivamente la nostra struttura».