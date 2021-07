Caldo torrido: a Corato, dagli anni '60, dai 2 ai 4 gradi in più d'estate

Il sud Italia è stretto da inizio settimana in una morsa di caldo torrido. Corato non fa eccezione: ieri e lunedì il termometro ha fatto segnare 39 gradi di temperatura massima (dato registrato dalla stazione meteo di Bari Palese). Si tratta del record annuale per la nostra città ma c'è da dire che la colonnina di mercurio ha spesso superato i 30 gradi quest'estate.

Al netto di rare ondate di caldo straordinarie, 50-60 anni fa le estati erano più miti. Prendiamo luglio: la media mensile per quanto concerne la massima di quest'anno è di 31.6°. Andando a spulciare i dati meterologici del passato (disponibili a partire dal 1973), dal '73 al '80 la media mensile si abbassa di almeno 2°, fino a raggiungere 4° in meno nel 1976.

Col passare del tempo le estati sono diventate sempre più calde, con periodi di afa sempre più lunghi e temperature mediamente in crescita. Molti di voi ricorderanno l'ondata del luglio 2015 con la massima stabilmente oltre i 30° per un mese consecutivo. Oppure la tremenda ondata dell'estate 2007 che, il 26 luglio, fece registrare la massima più alta di sempre in città con 45.6°.

Altra curiosità: le notti tropicali, ovvero quelle che richiedono condizionatore acceso, ventilatore in funzione o finestre aperte e convenzionalmente superano i 20° di minima. Nel 1973, estate piuttosto calda, da giugno ad agosto ne furono registrate 15. Nel 2020 sono state 34. Quest'anno in due mesi siamo già a quota 29.

Grazie a Glocal Climate Change, progetto sviluppato nel 2020 da OBC Transeuropa per lo European Data Journalism Network (EDJNet), possiamo analizzare alcuni dati interessanti. Nell'ultimo mezzo secolo la temperatura media annuale di Corato è aumentata di 1,8°. Se negli anni sessanta era di 14,5°, tra il 2009 e il 2018 è stata di 16,2°.

Fino agli anni ottanta questo valore è oscillato sempre nella norma ma negli anni novanta la curva si è impennata. rimanendo costantemente sopra il grado di differenza in tutto il nuovo millennio. Il record spetta al 1994 e al 2012 con +2,2° in più rispetto agli anni sessanta. E dire che non possiamo neanche lamentarci più di tanto. La Puglia è tra le regioni che si è "riscaldata di meno" e i primati, sul piano regionale, spettano a Brindisi (+4°), Taranto (+3,6°) e Bari (+3°).

Inutile nasconderlo. La colpa è del riscaldamento globale che ha accelerato il suo processo negli ultimi trent'anni con ripercussioni importanti su settori strategici per noi come l'agricoltura. Le previsioni italiane con il peggiore degli scenari, parlano di 5° gradi in più rispetto ad oggi, fino al 2100. Un trend che, se non verrà invertito, potrebbe portarci verso a una crisi senza precedenti.