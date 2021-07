Disservizio sulla rete idrica, possibili cali di pressione

Un problema alla rete idrica potrebbe far registrare cali di pressione del flusso dell'acqua nelle prossime ore. «A seguito di un imprevisto disservizio su di una condotta idrica posta su via Don Minzoni - segnala il Comune in una nota - Aqp è intervenuta sul posto e sta eseguendo le necessarie operazioni per la relativa riparazione. Nel frattempo potrebbero registrarsi cali di pressione nella rete idrica soprattutto nei piani alti delle abitazioni sprovviste di autoclave. AQP prevede comunque di ripristinare il regolare flusso in serata».