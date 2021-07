Festa patronale, niente processione ma torna la "macchina" di San Cataldo

Una festa patronale sobria ma con diverse novità (alcune da confermare) rispetto all'anno scorso. Quest'anno San Cataldo si festeggia il 21, 22 e 23 agosto e neanche questa volta - a causa della pandemia - saranno svolte le classiche processioni che accompagnano il Santo.

Confermata, come nel 2020, la celebrazione in piazza Cesare Battisti con la presenza del vescovo D'Ascenzo e di tutto il clero coratino. La novità più grande è il ritorno della "macchina" di San Cataldo in largo Plebiscito. «Siamo felici di essere riusciti a riportare il Santo tra la gente. - spiega Michele De Lucia, presidente della Deputazione - I cittadini potranno sostare qualche minuto per pregare. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale per averci concesso questa possibilità».

La statua di San Cataldo rimarrà anche di notte nel tempio, sorvegliata da un istituto di vigilanza. E a proposito di luminarie, rispetto all'anno scorso torneranno al gran completo con gallerie, rosoni e la cassarmonica.

Ci saranno anche le bancarelle lungo il Corso, che dovranno osservare misure anti-contagio come il distanziamento tra uno stallo e l'altro. Buone possibilità anche per i fuochi d'artificio e per il luna park che potrebbe spostarsi da via Sant'Elia a via Santa Faustina Kowalska, nell'area occupata precedentemente dal mercato. «Un'area asfaltata e con più spazio. - conferma De Lucia - Siamo al lavoro per renderla raggiungibile anche con delle navette». Ovviamente tutto dipenderà dall'andamento della pandemia e l'ultima parola spetterà al Prefetto.

Tra i vari appuntamenti previsti anche "Pedalando con San Cataldo", domenica 22 alle 8: una biciclettata per festeggiare e riscoprire i luoghi più importanti del Santo Patrono e l'esibizione - curate dal tenore Aldo Caputo - di diverse bande all'interno della cassarmonica di piazza Cesare Battisti.