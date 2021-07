In via Castel del Monte un “parcheggio rosa” per mamme e donne incinte

(Ri)ecco gli stalli rosa, aree di sosta dedicate alle donne incinta e alle mamme con figli piccoli. Da una settimana ne è attivo uno (l'unico) su via Castel del Monte, difronte a Cosmesan, centro di prima infanzia titolare dell'iniziativa e che, grazie al suo codice Ateco, ha potuto richiedere lo stallo.

A dire il vero non è stato il primo in città. In passato ne erano stati istituiti diversi nei pressi delle scuole e vicino al consultorio, ma sono risultati inefficaci e poi dismessi. La sosta ingiustificata su uno stallo rosa non è punibile con la contravvenzione, ma la sua presenza è un segno di cortesia per donne in gravidanza e con neonati a seguito. Così in molti non rispettano strisce e cartello, venendo meno al senso civico che tutti dovrebbero avere.

L'attivazione dello stallo è stata richiesta mesi fa, poi approvata dal sindaco De Benedittis. «Ringraziamo l'amministrazione comunale e il comando della polizia locale. - dicono i titolari di Cosmesan - Speriamo che anche i cittadini capiscano l'importanza di questo spazio. In una settimana hanno avuto un buon senso civico, lasciando lo stallo a disposizione di chi ne aveva bisogno».