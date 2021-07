Dieci nuovi dipendenti per il Comune: 9 sono agenti di polizia locale

Il Comune ha annunciato questa mattina l'assunzione di 10 nuovi dipendenti. Si tratta di 7 agenti di polizia locale a tempo determinato, 2 agenti a tempo indeterminato e un istruttore amministrativo/contabile, assunti in mobilità dalle graduatorie di altri Comuni, in attesa che il Comune indica il concorso.

«Sono i primi importanti frutti del duro lavoro svolto in questi mesi» ha affermato il sindaco, Corrado De Benedittis. «Assumiamo un bel numero di persone e questa credo che sia la prima risposta di cui la città ha bisogno per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa e anche della polizia locale. Nelle prossime settimane, scorrendo le graduatorie degli altri Comuni, faremo altre assunzioni per un totale di 20 agenti a tempo determinato e 7 a tempo indeterminato. Un primo step che proseguirà con assunzioni su tutti i livelli, anche sul piano dirigenziale, una ristrutturazione della macchina, del motore della città».

Un rafforzamento della polizia locale, dunque, che lamenta una pesante carenza di organico. «Assumere 27 unità restituisce fiducia alla polizia locale stessa» ha continuato De Benedittis. «L'attenzione del sindaco, dell'amministrazione comunale e di tutte le forze politiche è massima perchè la polizia locale possa operare facendo sentire la città protetta, custodita e supportata, rafforzando la presenza delle istituzioni in città e garantendo il rispetto delle regole».

«È sicuramente una novità importante per l'amministrazione e per il Comune perché da tempo non venivano più fatte assunzioni, portare nuova linfa agli uffici è stata una mission determinante e importante» ha commentato l'assessore al Personale, Adriano Muggeo, appena tornato da una convalescenza. «Ringrazio il comandante Loiodice e gli auguro di poter formare al meglio i nuovi agenti».

Lo stesso Loiodice ha poi ringraziato «il sindaco, l'assessore e la dirigente Maria Enza Leone per il lavoro svolto» prima di rivolgete «un augurio particolare ai nuovi assunti. Ho formato, nella mia esperienza, persone che oggi coprono varie funzioni, anche quella di comandante. Il mio augurio è quello che possiate superare la fase del tempo determinato entrando a far parte del nostro gruppo».