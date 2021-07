"Sei la mia città": ecco il cartellone degli eventi per l'estate a Corato. Il programma

È stato presentato questa mattina nel chiostro del Palazzo di Città, il calendario degli eventi dell'Estate a Corato 2021. «Abbiamo scelto come titolo della rassegna "Sei la mia città - Il raccolto dell'estate 2021", a sottolineare che gli eventi proposti sono tutti provenienti da realtà associative e culturali del territorio» afferma l'assessore alle politiche culturali, Beniamino Marcone.

«Alla manifestazione di interesse lanciata nel mese di giugno hanno risposto tantissime realtà con proposte che spaziano dalle presentazioni di libri alla musica, dal teatro agli spettacoli per bambini fino ad arrivare a conferenze su temi come l'archeologia, il territorio e la storia, l'arte e la fede, oltre alla conferma della presenza, ormai consolidata di importanti appuntamenti culturali che da oltre vent'anno caratterizzano le nostre estati: "Il Pendio", "Brisighella sotto le stelle" e la "Festa della Mandorla", a cura della Pro loco Quadratum". Il cartellone degli eventi estivi proposto dall’amministrazione, quindi, è un vero e proprio "Raccolto" che punta a dare linfa vitale alla vita culturale cittadina offrendo, nel contempo, maggiori opportunità di lavoro agli artisti e alle maestranze, particolarmente penalizzati dalla situazione epidemiologica e dalla chiusura prolungata dei luoghi della cultura. Un cartellone, dunque, della Città per la Città, che avrà il via questa sera e si protrarrà fino ai primi di ottobre, a cui si affiancano scelte e proposte culturali ulteriori, realizzate e da realizzarsi, che possano segnare il vero orizzonte culturale a cui questa amministrazione vuole puntare».

Il programma

15 luglio, ore 19:00 - Piazza Sedile

IV Edizione Notte Rosa

"La felicità non ha peso"- Conferenza sui disturbi del comportamento alimentare

a cura dell'AFTER

16 luglio, ore 19:30 - Largo Plebiscito

14^ Edizione di "Libri in scena" - Incontro letterario con Catena Fiorello

a cura di SONICART

16 luglio, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

18 luglio, ore 20:00 - Piazza Cesare Battisti

Nota d'oro 2021 - Competizione canora

a cura dell'Associazione Comunication

19 luglio, ore 19:30 - Chiostro Comunale

"Vissi D'arte" - Cesare Pastanella, presentazione disco "Music for tales"

a cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO

21 luglio, ore 18:00 - Centro storico - Raduno in piazza Sedile

Flanerie. Osservare la città... Passeggiata letteraria

a cura dell' Associazione AMICI DEI MUSEI

22 luglio, ore 19:00 - Piazza Sedile

"C'era una nota in puglia"- Reading letterario

a cura dell'AFTER

22 luglio, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

24 luglio, ore 19:00 - San Gerardo, via Castel del Monte 115

Calcio e/è cultura

Presentazione del libro "Grazie Ameri a te Valenti" con Salvatore Biazzo e Jacopo Volpi

A cura di ASD SOCCER SAN GERARDO

26 luglio, ore 19:30 - Sede UTE, Via Giappone, 40

Nonni, custodi delle radici, costruttori del futuro - Serata letteraria

A cura dell'Università della terza età "Edith Stein"

21 luglio, ore 18:00 - Centro storico - Raduno in piazza Sedile

Sulle strade della storia. Visita Guidata

a cura dell' Associazione AMICI DEI MUSEI

29 luglio, ore 19:30 - Largo Plebiscito

14^ Edizione di "Libri in scena" - Incontro letterario con Valentina D'Urbano

a cura di SONICART

30 luglio, ore 18:00, 19:00, 20:00 - Parco Comunale

Teatro delle marionette - "Il violino Magico"

a cura del TEATRO ARCABALENA

30 luglio, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

30 luglio, ore 19:30 - Agriturismo Posta Mangieri

Brisighella sotto le stelle - Verna Corato - Serata in vernacolo

A cura dell'Associazione PRO LOCO QUADRATUM

30 luglio, ore 19:30 - Largo Don Ciccio Tattoli

NO FILTER - IN LUNGO E IN LARGO - Laboratori di quartiere

A cura della Parrocchia "Sacra Famiglia"

30 luglio, ore 19:30 - Agriturismo San Giuseppe

Un Viaggio tra Archeoastronomie le bellezze archeologiche: il Dolmen

Conferenza con osservazione astronomica

A cura dell'Associazione Archeoclub Corato

31 luglio, ore 20:00 - Chiostro Comunale

C'era una foto in Puglia: presentazione letteraria ed esposizione fotografica

A cura di "I libri di Medea"

31 luglio, ore 19:30 - Largo Plebiscito

14^ Edizione di "Libri in scena" - Incontro letterario con Enrico Galiano

a cura di SONICART

02 agosto, ore 19.00 - sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46

LA DONNA E IL MARE: RACCONTA SCATTA E GEOLOCALIZZA - Presentazione del concorso letterario fotografico

a cura di CENTRO SUB CORATO

02 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunale

"Vissi D'arte" - Ana Estrela, Ethniccook, sapori e storie dal mondo

a cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO

04 agosto, ore 19.00 - partenza da Piazza Vittorio Emanuele

CICLO PASSEGGIANDO CON SAN DOMENICO - manifestazione sportiva

a cura della Parrocchia "San Domenico"

04 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunale

"Vissi D'arte" - Mirko Signorile, Oceano

a cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO

07 agosto, ore 18.00_ Piazza Vittorio Emanuele

VINTAGE IN VESPA - sfilata in abiti d'epoca

a cura di VESPA CLUB CORATO

07 agosto, ore 20.30 - Piazza Marconi

BANDA DI GRAVINA - serata musicale

a cura dell' ass.ne musicale “EMILIO SILVESTRI”

12 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunale

"Vissi D'arte" - Walter Lazzarin, scrittore per strada

a cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO

13 agosto, ore 18:00, 19:00, 20:00 - Parco Comunale

Teatro delle marionette - "Il Pesciolino d'Oro"

a cura del TEATRO ARCABALENA

14 agosto, ore 19.00 - Chiesa Matrice

Santa Messa della vigilia della Solennità dell'Assunta

a cura dell’ ass.ne VIVERE IN

20 agosto, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

25 agosto, ore 19.30 - Chiostro Comunale

BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE - "Il Pendio" - presentazione della LIII edizione

a cura dell’ ass.ne PRO LOCO “QUADRARTUM”

dal 26 al 30 agosto 2021, ore 19.30-23.00 - Via San Benedetto e locali diocesani

BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE - LIII Edizione de "Il Pendio" - mostra ed eventi collaterali

a cura dell’ ass.ne PRO LOCO “QUADRARTUM”

26 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunale

"Vissi D'arte" - Lucia Zotti, attrice teatrale cinematografica

a cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO

27 agosto, ore 19:30 - Largo Plebiscito

14^ Edizione di "Libri in scena" - Incontro letterario con Giancarlo De Cataldo

a cura di SONICART

27 agosto, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

dal 27 agosto all'8 ottobre presso la sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46

LA MURGIA INCONTRA IL MARE - corso di fotografia naturalistica

a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS

28 agosto - ore 09.00-24.00 - Piazza Almirante

Tra spettacolo e solidarietà: il quartiere è in festa

a cura dell’ ass.ne Teddy Clan

28 agosto - ore 19.00 - Chiostro Comunale

LA MURGIA INCONTRA IL MARE: Economia circolare e recupero di manufatti abbandonatidal demanio

a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS

29 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunale

"Vissi D'arte" - Lorenzo Scaraggi, Vostok100k

a cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO

30 agosto, ore 20.00 - Chiostro Comunale

Banda musicale della città di Corato - concerto di musica da camera

a cura di Domenico Varesano e Giorgio Loiodice

01 settembre, ore 19.00 - Chiostro Comunale

Dal giardino alla tela: frutti e fiori dell'arte - incontro culturale e mostra fotografica

- XIV giornata per la custodia del creato-

a cura dell’ ass.ne VIVERE IN

03 settembre, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

03 settembre, ore 18.00- Masseria Loiodice- San Magno

Paesaggi, luoghi di esistenze - presentazione libro "Terrazze al Sole"

a cura dell’ ass.ne culturale AMICI DEI MUSEI

03 settembre, ore 20.30 - Larghetto Santa Maria Greca

Elettra H2O - monologo teatrale

a cura di Michelangelo Campanale

04 settembre, ore 18.00- Masseria Loiodice- San Magno

Paesaggi, luoghi di esistenze - percorso naturalistico con guida abilitata

a cura dell’ ass.ne culturale AMICI DEI MUSEI

05 settembre, ore 08.00-19.00 - area privata zona via Santa Maria angolo via S. Silvestro

Gimkana in Vespa - manifestazione sportiva

a cura dell’ ass.ne VESPA CLUB CORATO

09 settembre, ORE 10:00 - Libreria "I Piccoli Chi"

"Il tappeto delle storie volanti"

Laboratori teatrali per bambini e dialoghi sulla letteratura e il teatro per l'infanzia

a cura dell'associazione "Room To Play"

09 settembre, ore 18.30 - Chiostro Comunale

La città delle storie: Il Piccolo Federico II - spettacoli per bambini e famiglie

a cura dell’ ass.ne ROOM TO PLAY

09 settembre, ore 19.00 - P.zza Plebiscito

Il precipizio dell’amore di M. Tarì, presentazione del libro

a cura dell’ ass.ne GOCCE NELL‘OCEANO

dal 09 al 15 settembre, ore 20.00 - Chiesa Matrice

ArcheoDante: Nel mezzo del cammin - mostra

a cura del Liceo Artistico Federico II e dell‘ ass.ne ARCHEOCLUB

10 settembre, ORE 10:00 - Libreria "I Piccoli Chi"

"Il gioco dell'oca delle storie"

Laboratori teatrali per bambini e dialoghi sulla letteratura e il teatro per l'infanzia

a cura dell'associazione "Room To Play"

10 settembre, ore 18.30 - Chiostro Comunale

La città delle storie: Mettici il cuore - spettacoli per bambini e famiglie

a cura dell’ ass.ni ROOM TO PLAY e NINA THEATRE

10 settembre, ore 19:30 - Largo Plebiscito

14^ Edizione di "Libri in scena" - Incontro letterario con Cristina Dell'acqua

a cura di SONICART

11 settembre, ORE 10:00 - Libreria "I Piccoli Chi"

"Storie piccole, non piccole storie

Laboratori teatrali per bambini e dialoghi sulla letteratura e il teatro per l'infanzia

a cura dell'associazione "Room To Play"

11 settembre, ore 18.30 - Chiostro Comunale

La città delle storie: Fior di Città - spettacoli per bambini e famiglie

a cura dell’ ass.ni ROOM TO PLAY e NINA THEATRE

11 settembre, ore 19:00 - San Gerardo, via Castel del Monte 115

Calcio e/è cultura

Presentazione del libro "Te lo dice papà, mio figlio è un campione" con Nico Como

A cura di ASD SOCCER SAN GERARDO

12 settembre, ore 20.00 - Chiostro Comunale

Passeggeri sulla collina- quasi un flash mob

a cura dell’ ass.ne culturale MARLUNA TEATRO

17 settembre, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

18 settembre ore 19.00 - Chiostro Comunale

DIMENSIONE AMBIENTE. Incontro dibattito con docufilm "Un mare di plastica" sull'inquinamento marino da plastica e microplastica

a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS

19 settembre - presso la sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46

LA MURGIA INCONTRA IL MARE: escursioni naturalistiche“Dalla Murgia al mare” Lama Reale terza cala Molfetta

a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS

19 settembre, ore 11:15 - Chiesa ex Convento dei Cappuccini

Trame di luce: intrecci di storia, arte e fede - Conferenza stampa e concerto per archi

a cura dell‘ Istituto Regina Elena

20/22/24 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccini

Trame di luce: intrecci di storia, arte e fede - Visite guidate, percorsi a tema e laboratori per bambini

a cura dell‘ Istituto Regina Elena

21 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccini

Trame di luce: intrecci di storia, arte e fede - Botteghe d'arte in Puglia tra '600 e '700

a cura dell‘Istituto Regina Elena

23 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccini

Trame di luce: intrecci di storia, arte e fede - Gli argenti di scuola napoletana del territorio

a cura dell‘ Istituto Regina Elena

24 settembre, ore 20:30 - Piazza Marconi

X Edizione di "Fiero del Libro" - Incontri letterari con gli autori

a cura dell' Associazione culturale FOS

25 settembre, ore 19.00 - Chiostro Comunale

Archeologia, biologia, geologia, tutela dei beni sommersi "il vino nell’antichità"

a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS

25 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccini

Trame di luce: intrecci di storia, arte e fede - Nascita e sviluppo dell'ordine cappuccino con sguardo alle atre significative presenze monastiche

a cura dell‘ Istituto Regina Elena

25 settembre, ore 20.00 - Torre di nebbia

Festa della mandorla- IV edizione

a cura di PRO LOCO “QUADRATUM”

25 settembre, ore 20.30 - P.zza Marconi

Verde, bianco e rosso - Spettacolo teatrale

a cura dell‘ ass.ne culturali ARTI- SINESPAZIO 3.0

26 settembre

ore 9.00_ Agriturismo San Giuseppe

Un patrimonio nascosto, olte le radici: tra storia e identità. Visita guidata a piedi e a cavallo. Giornate Europee del Patrimonio

a cura dell‘ ass.ne ARCHEOCLUB CORATO

26 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccini

Trame di luce: intrecci di storia, arte e fede - Concerto per Archi

a cura dell‘ Istituto Regina Elena

26 settembre, ore 20.30 - P.zza Marconi

Effetto san domino - Spettacolo Teatrale

a cura dell‘ ass.ne culturali ARTI- SINESPAZIO 3.0

02 ottobre, ore 19.00 Chiostro Comunale

Archeologia, biologia, geologia, tutela dei beni sommersi. Archeologia subacquea in puglia

a cura di CENTRO SUB CORATO

03 ottobre - presso la sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46

LA MURGIA INCONTRA IL MARE: escursioni naturalistiche“Dalla Murgia al mare” Foresta Mercadante, torrenti Picone e Lamasinata, Canalone di San Girolamo

a cura di CENTRO SUB CORATO

09 ottobre ore 19.00 - Chiostro Comunale

Archeologia, biologia, geologia, tutela dei beni sommersi: la devozione marittima e i santuari di mare

a cura di CENTRO SUB CORATO

10 ottobre, ore 20:00 - Corteo per la città

MEDIOEVO SVELATO - Storie Di Corato Attraverso Un Viaggio Nel Tempo. Festeggiamenti In Onore Di Andrea Patruno Signore Di Corato

a cura dell‘ ass.ne AGORÀ 2.0