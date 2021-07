«Per me è guerra aperta contro bufalari e complottisti». Domenico Ungari, tecnico radiologo coratino, in servizio all'ospedale di Trani, di fake news e strane teorie del complotto sul Covid e sui vaccini proprio non ne può più.

Per Bufale.net, uno dei più noti siti italiani di debunking (quelli che si occupano di smascherare affermazioni o notizie false, antiscientifiche, dubbie o tendenziose), ha sfatato una nota bufala che ha spopolato nello scorso mese di maggio. In diversi video veniva infatti mostrata una monetina da 50 centesimi che rimaneva attaccata al braccio, nei pressi del punto in cui era stato inoculato il vaccino Pfizer. Secondo i NoVax, sostenitori della teoria, la moneta attaccata sarebbe la prova che, assieme al vaccino, verrebbero inoculati un chip o delle sostanze dalle proprietà magnetiche.

Per dimostrare - con una banale prova empirica che vi mostriamo nel video - quanto queste teorie siano campate in aria, Ungari ha utilizzato un'apparecchiatura di risonanza magnetica da 1 tesla e mezzo, capace di attrarre materiale ferroso anche a distanza. Questo è il motivo per cui, quando si effettua una risonanza, bisogna dichiarare se si hanno protesi di materiale ferroso e depositare tutto quello che si ha addosso prima di entrare.

Il magnete dello scanner è sempre in funzione, quindi è bastato avvicinare una moneta da 50 centesimi all'apparecchiatura per sfatare il mito. La moneta non è stata attratta dallo scanner. «Questo perché - chiarisce Ungari - le moneta da 50 centesimi (come quelle da 10 e 20 centesimi, ndr) sono fatte di oro nordico, un materiale amagnetico, a differenza di quelle da 1, 2 e 5 centesimi e, in parte, quelle da 1 e 2 euro. Hanno scelto la moneta sbagliata per dimostrare questa folle teoria».

«Non credete a tutto quello che leggete su Facebook» aggiunge Ungari. «La scienza è uno scambio continuo di opinioni, a patto che queste vengano verificate con prove documentate. Il sapere è alla portata di tutti ma bisogna sedersi, aprire i libri e studiare». L'invito è ovviamente a vaccinarsi. «In questa fase, con varianti molto pericolose, è necessario che la maggior parte delle persone si vaccini».