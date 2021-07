Cinque anni dopo la ferita è ancora aperta e mai si ricucirà. «Per noi ogni giorno è il 12 luglio 2016». La voce, sommessa, è di Franco Caterino, papà di Luciano, il macchinista che quel giorno d'estate morì nello schianto. Franco non ha mai potuto riabbracciare suo figlio. Per riconoscerlo ha potuto vedere solo l'etichetta di un lembo del pantalone tirato fuori dalle lamiere. «Siamo orfani di figli», ribadisce commosso.

Assieme a lui la famiglia di Francesco Tedone, papà Vincenzo e mamma Angela e i fratelli Natale e Tiziana, seduti tutti assieme nella sede dell'associazione nata per commemorare il giovane studente coratino, tornato poco prima dal Giappone e morto nelle campagne tra Corato e Andria.

Hanno raccontato quel giorno, l'accavallarsi delle emozioni, il dolore e la disperazione, il vuoto incolmabile. «Chi ha un problema - spiega Vincenzo Tedone - si chiude in casa, si fa forza con la famiglia e lo lascia fuori. Noi il problema lo avevamo dentro, con la perdita di Francesco e da allora siamo sempre stati costretti a lasciare la porta aperta», Così è nata l'associazione che porta il nome di Francesco, così è nato il solido ponte con la comunità di Oita, in Giappone, dove Francesco ha vissuto per un anno intero, così attraverso arte, musica, sport, lo spirito di Francesco rivive come l'araba fenice.

Una lunga intervista che verrà pubblicata integralmente su Lo Stradone di agosto e dalla quale abbiamo estrapolato alcuni passaggi come la nascita del nipotino di Franco e Luciano, esattamente il 12 luglio ma del 2018, annunciato a papà Franco mentre era in corso la commemorazione sui tratto di ferrovia dove avvenne l'incidente. Su quelle traversine sono tornati anche quest'anno per ricordare i loro figli e tutte le 23 vittime. «Finché vivremo li commemoreremo», dice Franco.