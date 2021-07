L'Italia trionfa in Europa e a Corato l'onda azzurra si sposta da una parte all'altra del corso. Se ai mondiali del 2006 fu piazza Cesare Battisti il cuore della festa per la vittoria della Nazionale di Lippi, il carosello per il successo degli Azzurri di Mancini a Euro 2020 contro l'Inghilterra, si è concentrato dall'altra parte del centro cittadino, tra via Castel del Monte e via Sant'Elia.

Subito dopo la parata di Donnarumma su Sancho la gente si è riversata in strada. Complice la chiusura di buona parte del corso cittadino, auto, trattori, mezzi agricoli e addirittura una motrice di camion si sono riversati lungo via Castel del Monte, sfilando tra ali di folla fino a tarda notte.

Corato ha così salutato, come tutte le piazze d'Italia, una vittoria attesa da 53 anni.