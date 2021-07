Sesta edizione del memorial Pinuccio De Palma, anche quest'anno a sostegno del piccolo Felice Guastamacchia e della sua famiglia.

«È stato bello rivivere, dopo tanta sofferenza dovuta al Covid-19, una giornata all'insegna dello sport con lo spirito di quella sana amicizia che il mio papà tanto adorava e si è sempre prodigato a mettere in atto», spiega Rossana De Palma, figlia di Pinuccio. «Una giornata speciale, imperniata sulla beneficienza, durante la quale Felice si è divertito con la musica e lo sport. Cresce sempre di più questo forte ometto di quasi 5 anni, nonostante i mille ostacoli che la sua malattia (EB) gli pone davanti».

Felice, affetto da una rara e grave forma di epidermolisi bollosa, ha superato felicemente il trapianto di midollo, senza rigetto tra la fine del 2020 e l'inizio di quest'anno. Dalla metà dello scorso anno sono in corso valutazioni e procedure per un trapianto di pelle che verrà donata dal papà di Felice. Nel mondo si stanno studiando nuove cure per l'epidermolisi bollosa e la famiglia del bimbo terlizzese è in attesa di risultati da San Francisco. Se la terapia genica funziona, chi ha preso in carica Felice, vorrebbe effettuare il trapianto a Roma, al Bambin Gesù.



«Ringrazio di vero cuore la famiglia Maldera - continua Rossana De Palma - per aver messo a disposizione campi e staff, ringrazio Mario Strippoli di "Momenti" per il meraviglioso servizio fotografico, la splendida collaborazione di Mirus e il grande esupporto di tutti coloro che da sempre sostengono questo evento benefico in ricordo del mio papà. Famiglie, aziende, amici, familiari sempre presenti specie in questo momento in cui ho voluto dare esempio di coraggio per una "ripresa psicologica" prima che economica. Ne avevamo davvero bisogno e la presenza del piccolo Felice ha reso possibile tutto ciò».