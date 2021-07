L'Italia è in finale dopo 9 anni e i coratini sono tornati a festeggiare in piazza e per le vie della città, come già avevano fatto con Turchia, Svizzera, Galles, Austria e Belgio in un crescendo di entusiasmo, caroselli e fuochi d'artificio che questa notte sono durati fino all'1.

La gioia è deflagrata dopo il rigore trasformato da Jorginho. Dalle campagne e dagli appartamenti i tifosi azzurri sono scesi in strada colorando, con le bandiere tricolori, il corso cittadino illuminato da fumogeni e fuochi d'artificio. Tra una motrice di camion e una bicicletta con in sella un tirannosauro, è sbucato anche un trattore, subito ripreso da media e pagine social.