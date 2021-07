Gianni, il postino coratino che ha prenotato la vaccinazione a mezza Paderno

In pochi mesi ha prenotato il vaccino a mezza Paderno Franciacorta, piccolo Comune di 3.700 abitanti che si trova nel bresciano. Lui è Gianni Giuliano, portalettere coratino che da undici anni presta servizio in Lombardia. La sua storia ha catturato l'attenzione di radio e giornali locali: Gianni ha infatti battuto a tappeto la cittadina dove consegna la posta, permettendo così a tantissime persone, soprattutto over 60, di accedere al vaccino.

È necessario spiegare che in Lombardia è attivo un servizio di prenotazione curato da Poste Italiane, adottato in sei regioni. Tra le modalità offerte da Poste Italiane, anche la prenotazione attraverso il palmare in dotazione ai postini. Un sistema molto rapido che permette, sotto casa e in due minuti, di fissare la seduta vaccinale.

E Gianni, da quando si è sparsa la voce, è diventato un vero e proprio recordman, tanto che in città hanno cominciato a chiamarlo "il primario" o "il dottore". «Le giornate in cui ne prenotavo pochi, ne inserivo una trentina, ma ci sono stati giorni in cui sono arrivato a oltre cinquanta persone prenotate» ha raccontato Gianni a BresciaOggi. «Erano soprattutto persone nella fascia d’età fra i 60 e i 75 anni. Vedevo che mi aspettavano, oppure passavano all’ufficio postale chiedendo di me e io mi mettevo a disposizione, mi lasciavano anche post-it sulla moto o sul citofono».

Un compito gratificante per il postino di Corato che, come detto, era richiesto soprattutto da persone di 60 e 70 anni. Molti di loro, soli e senza nessuno pronto ad aiutarli nel compilare correttamente i moduli su internet. «Per me è stato un motivo di grande orgoglio poterli aiutare, capivo che diverse persone avevano difficoltà ad accedere a internet e capire cosa fare data l’età un po’ avanzata» ha aggiunto. «Volentieri mi sono messo a disposizione, e con il palmare e l’applicazione di Poste Italiane ci voleva davvero pochissimo tempo. Ora le richieste sono molto calate, si vede che non c’è più bisogno. Meglio così».