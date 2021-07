Comunità dei braccianti, oggi a Corato l'assemblea generale

Oggi, nell'istituto Madonna Pellegrina, con la partecipazione dei consiglieri generali, dei delegati provinciali e dei presidenti delle sezioni comunali, come stabilito nell’art.14 dello statuto dell’associazione, si svolgerà l’assemblea generale per l’esame e approvazione dei bilanci consuntivi dell’ultimo triennio e per il rinnovo degli organi sociali.

I lavori saranno introdotti dalla relazione tecnico-sociale del prof. Giuseppe Scaringella, presidente generale, che, per la circostanza, offrirà ai componenti dell’assemblea generale un personale contributo sul tema “Comunità dei braccianti, oggi più di ieri" che, muovendo dalla “premessa allo Statuto”, indicherà agli intervenuti «l’impegno a curare la fedeltà a Dio e la fedeltà all’uomo, al lavoro come cardine dell’azione associativa, insieme al diritto alla salute, che oggi è una priorità, e a una serie di "più" come punti di riferimento della propria militanza: «più ecclesialità, più autonomia, più parità di genere, più collegialità, più condivisione, più uscita, più ascolto, più dialogo».