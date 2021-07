Le aziende coratine Micco e Miele di Puglia premiate alla Camera dei Deputati

Venerdì scorso, 2 luglio, la Camera dei Deputati ha premiato le eccellenze pugliesi, tra queste Michele Colella, titolare della Micco, intervenuto anche come relatore dell’evento.

“Produttori stellati”, questo il riconoscimento tanto atteso, consegnato nell'ambito della manifestazione organizzata dall’associazione “Puglia Top Quality”, con l’intento di promuovere e tutelare il Made in Italy di alta qualità destinato agli Stati Uniti. L’incontro è stato anche occasione di presentazione e degustazione di prodotti tipici della nostra terra: conserve e confetture targate Micco, mieli, vini pugliesi e focacce.

Presente alla manifestazione la deputata Maria Spena, vicepresidente della XIII commissione agricoltura. Tra le aziende premiate si sono distinte due realtà coratine: oltre alla Micco la new entry Miele di Puglia di Emanuele Di Battista e Sara Lepore, coinvolta dall'imprenditore Colella impegnato nella promozione delle attività del nostro territorio.



«Sono felice per il prestigioso riconoscimento che abbiamo ottenuto, sia io che Emanuele e Sara, commenta Michele Colella – riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto finora. È da tempo che opero sul mercato statunitense e sono al lavoro per insediarci in nuovi mercati».