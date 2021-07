Negozi e ristoranti della città sbarcano sull'app Municipium

Da oggi le attività commerciali e di ristorazione della città possono promuoversi utilizzando la sezione “Punti d’interesse” di Municipium, l’app pubblicata due mesi fa dal Comune. L'iniziativa è dell'assessore alle attività produttive, Concetta Bucci, e del consigliere comunale Giuseppe Di Bartolomeo.

Basta inviare una email al'indirizzo municipium@comune.corato.ba.it indicando tutte o alcune tra queste informazioni: nome attività, descrizione, indirizzo, contatti, orari di apertura e foto (con possibilità di inviare il menù in caso di attività di ristorazione).

«L'obiettivo - fa sapere il Comune - è quello di creare un vero e proprio database delle attività coratine, consultabile per categoria, e accessibile da chiunque, sia da chi vive in città sia da chi a Corato arriva per la prima volta».