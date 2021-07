"L’ora di religione" torna in onda e diventa social

Con l’arrivo dell’estate, nonostante il momento difficile del nostro Paese, ritorna "L’ora di religione", il fortunato talk show andato in onda per tre stagioni su Radio Italia Anni 60 (ricevendo numerosi consensi di pubblico e premi) che ora torna in nella veste speciale di #socialshow . In 60 minuti, la trasmissione ha l’intento di far sorridere e far conoscere varie sfaccettature del nostro territorio simulando il tutto da un’aula scolastica.

In diretta da quattro location diverse, si parte questa sera alle 21 sui canali social Facebook e Instagram e Youtube della trasmissione, nella consueta conduzione del professore (don Giuseppe Lobascio) e di Carletto, l'alunno discolo e ripetente (Carlo Sacco). In ogni puntata ospiti diversi del mondo della cultura, musica, gastronomia e turismo.

La prima puntata, dedicata alla cultura gastronomica nazionale e regionale, sarà trasmessa dal Vecchio Gazebo di Molfetta. Ospiti la giornalista Paola Copertino e Nunzia Bellomo, food blogger, pugliese doc, ma soprattutto amante della buona cucina. Dopo aver perso il lavoro, Bellomo nel 2014 ha deciso di rimboccarsi le maniche e di inseguire il suo sogno che permettesse di coniugare l’amore smisurato per la terra, il buon cibo e la fotografia. Da questa unione è nato “Nunzia Bellomo del blog Miele di Lavanda”.

Il programma è curato dalla regia di Ottavio Mastropasqua, in redazione Federica Pantaleo e Savino Buonpensiere e tutto il mondo social curato da Naomi Pistillo.