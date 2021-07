"Parliamo di Palestina", al Cap 70033 un incontro sulla questione palestinese

Domenica 4 luglio alle ore 19.30, nel comitato Cap 70033 "Casa della Politica" in via San Benedetto 24, si parlerà della questione palestinese. Andrea Mastrototaro (segretario PRC Corato) e Giorgio Scalera (Giovani Comunisti/e Corato) discuteranno con Pietro Pasculli, ricercatore, storico e attivista per i diritti umani.

«Quello che è accaduto ultimamente in Palestina è vergognoso e terrificante al tempo stesso. - scrivono gli organizzatori - Ancora più vergognosa è stata l'operazione di mistificazione condotta dai media italiani, pronti a giustificare a priori qualsiasi azione dello Stato di Israele senza esplicitare le relazioni di causa ed effetto, senza tenere conto del rispettivo peso delle due parti nel conflitto, minimizzando i veri e propri atti terroristici compiuti dai sionisti e dall'esercito israeliano».

«Il rogo della moschea Al-Aqsa di Gerusalemme è stato una scena degna delle distruzioni del patrimonio culturale compiute dall'ISIS, davanti alle quali i media occidentali reagivano però con disperazione e sbigottimento; gli sfratti delle famiglie palestinesi del quartiere di Sheikh Jarrah per colonizzare sempre più Gerusalemme Est e suggellare l'occupazione illegale della capitale palestinese ricorda tempi bui evidentemente non ancora definitivamente archiviati».

«Non una parola anche su questo, non una parola per le vittime palestinesi nemmeno da parte delle istituzioni internazionali, non una parola da parte dei governi occidentali come segno di solidarietà verso una popolazione vessata perfino nei giorni in cui si celebrava una delle più importanti feste religiose. Noi proveremo a capire attraverso la voce di chi quei luoghi li conosce cosa è successo e cosa sta accadendo ora in quelle zone».