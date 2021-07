Stanotte la disinfestazione da mosche e zanzare: le raccomandazioni da seguire

Questa notte, a partire dall'una, verrà effettuata la disinfestazione da mosche e zanzare. Prima dell'inizio dell'intervento di disinfestazione, il Comune raccomanda di «tenere chiuse porte e finestre fino ad un’ora dopo l'esecuzione dello stesso; non circolare o sostare durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dopo il passaggio dell’apparecchiatura; non esporre biancheria e coprire giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata; tenere animali domestici all’interno o in zone protette».