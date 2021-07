"Legalità e cultura dell’etica", studentessa coratina premiata in piazza del Campidoglio a Roma

Un'alunna della scuola media Santarella è risultata tra i vincitori del concorso nazionale - bandito per l’anno rotariano 2020-2021 - sul tema “Legalità e cultura dell’etica”, finalizzato a coinvolgere gli studenti sul ruolo delle Istituzioni e dei cittadini in merito all’emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni. Tanti gli studenti partecipanti che hanno realizzato elaborati scritto sotto forma di tema, vari spot/corti amatoriali e scatti fotografico originale realizzati con tecnica a piacere. Tra questi, anche la coratina Angela Maria Arbore, della classe 3C, che per l'occasione ha redatto un tema e realizzato uno scatto fotografico.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni in piazza del Campidoglio a Roma, nel corso di una giornata dedicata a “Legalità e cultura dell’etica”, al fine di favorire nella società e soprattutto nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità. Protagonisti della cerimonia sono stati gli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e gli studenti universitari e neo laureati risultati classificati a vario livello nel concorso.

Sul palco, la studentessa coratina ha ricevuto l’attestato di partecipazione al concorso, l’attestato di classificazione con “menzione speciale” e un gioco del Rotary, “Gocce in gioco”, per conoscere le emergenze del mondo e per scoprire le aree d’azione del Rotary.

«Indimenticabile il suono dell’applauso dedicato a me e al mio lavoro» ha commentato Angela Maria Arbore. «Eterna l’immagine di tutti quegli sguardi rivolti verso di me e quell’attestato che stringevo fra le mani. Ritengo di aver vissuto un’esperienza indimenticabile, da sogno: che emozione vedersi circondata da tanti giovani e tante persone provenienti da varie parti d’Italia, sentire pronunciare in una piazza di Roma così istituzionale il proprio nome, quello dell’istituto “Cifarelli-Santarella” e quello di Corato».