Stadio, incontro Comune-società: «Lavori in corso, cercheremo soluzioni per il prossimo campionato»

Si è svolto questa mattina a Palazzo di Città un incontro - convocato dall'amministrazione - tra la giunta comunale e l'Usd Corato Calcio sui lavori in corso nello stadio di via Gravina.

«In particolare, oltre a garantire i tempi di conclusione del cantiere del campo alternativo - fa sapere il Comune in una nota - è stato mostrato lo studio di fattibilità, datato 2018, riferito all'adeguamento dell'impianto sportivo alle normative di prevenzione di tipo orizzontale e verticale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nuove norme per l'impiantistica sportiva alle vigenti norme in materia di sicurezza e conformità impiantistica e alla normativa in merito all'accessibilità dei disabili, posto alla base dell'incarico di progettazione, affidato in data 30 aprile 2021, in virtù del finanziamento ottenuto.

Su questo progetto l'amministrazione ha espresso la volontà di apportare ogni opportuna integrazione e correzione per raggiungere l'obiettivo di realizzare uno stadio efficiente, completo nella sua piena funzionalità e bello. In merito alla prossima stagione, sindaco e assessori si sono dichiarati disponibili ad affiancare la società nella ricerca di soluzioni congrue, sia per garantire l'allenamento che la disputa delle partite di campionato della Usd Corato Calcio».