Nonostante le brutture, i danneggiamenti e i comportamenti irrispettosi, la voglia di civiltà dei cittadini cerca di farsi largo. Certo, c'è ancora tanta strada da percorrere, ma le lodevoli iniziative di coloro che stanno ripulendo alcuni luoghi della città e delle campagne, così come le segnalazioni di tanti altri che iniziano a mostrare più attenzione verso il patrimonio comune, stanno tracciando una direzione chiara.

Qualcosa del genere sta avvenendo anche nella piazzetta compresa tra viale Diaz, via Ardigò, via Mercalli e via Bernini, nei pressi della stazione ferroviaria. Quella, per intenderci, dove è stata realizzata la velostazione. Proprio la struttura dedicata alla biciclette, non ancora operativa, per tanto tempo è stata ricettacolo di rifiuti, oltre che di escrementi animali e umani. Stanchi di questa situazione e, più in generale, dell'incuria dominante nell'area, privati cittadini, commercianti e residenti hanno segnalato agli organi competenti lo stato di degrado della velostazione e della pineta antistante.

«Pochi giorni dopo la segnalazione, sono stati rimessi in funzione i lampioncini, è stata smontata la recinzione del cantiere, l'area è stata ripulita ed è stato riparato il cancello d'ingresso della velostazione che era stato rotto» raccontano i residenti. «All'interno della velostazione vari individui dormivano, facevano bisogni senza controllo. Ora la situazione è migliorata, ma quella pineta potrebbe divenire un polo per famiglie, bimbi e gente sana, eventualmente con il posizionamento di iniziative e giostrine per i più piccoli».

Qualcuno aveva anche provato ad abbellire la piazzetta con delle piante, ma l'altra mattina ignoti le hanno rovesciate a terra. «Auspichiamo un pronto interessamento degli organi competenti, anche perchè questa è una pineta storica e centrale della città e soprattutto un biglietto da visita per chi arriva da fuori, visto che è il primo luogo che si incontra uscendo dalla stazione» concludono i residenti.

Un maggior impulso a tenere quei luoghi puliti e decorosi potrebbe magari arrivare dall'apertura della velostazione. Nel settembre 2020 il Comune ha pubblicato un avviso pubblico con scopo di esplorare l’interesse degli operatori economici all’affidamento dell’attività e a recepire idee e proposte per la gestione. Da allora, però, non sono emersi sviluppi e la struttura è ancora ferma, seppure completata. Gli uffici, fa sapere il Comune, stanno lavorando per realizzare il bando. Cittadini e residenti attendono ansiosi novità.