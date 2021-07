Industria Felix, il Gruppo Cannillo "miglior impresa a conduzione under 40" in Puglia

Un nuovo prestigioso riconoscimento è arrivato per il Gruppo Cannillo, in occasione della VII edizione del Premio Industria Felix in Puglia, in programma il 2 luglio a Taranto presso il Castello Aragonese. Il premio nasce dall’indagine promossa da Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro in collaborazione con Cerved, che ha analizzato 50mila bilanci complessivi relativi all’anno fiscale 2019, selezionando 90 Imprese più competitive, affidabili e talvolta sostenibili divise tra Puglia, Basilicata e Molise.

Al gruppo pugliese, con sede a Corato e attivo nei settori della grande distribuzione organizzata (Maiora), dell’industria agroalimentare (Cerealitalia), della logistica e del real estate (S.M.A.R.T., Capex, Octavo e Operae), verrà conferita una "alta onorificenza di bilancio" in qualità di miglior impresa a conduzione under 40 e tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria.

«Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento - ha spiegato Pippo Cannillo - che conferma la strategia intrapresa dal nostro Gruppo, fatta di lavoro, valori e passione. Rappresentare l’eccellenza in Puglia ci stimola ad operare sempre meglio per produrre benessere e ricchezza sul nostro territorio».

Il 2020 si è confermato un anno di ulteriore crescita e sviluppo per il Gruppo Cannillo. La società, che tramite Maiora conta oltre 450 punti vendita (tra diretti e indiretti) a insegna Despar, Eurospar, Interspar e Altasfera, ha anche consolidato la propria presenza nel settore dolciario grazie all’acquisizione del marchio “Dolci Preziosi”, sviluppando un fatturato complessivo che sfiora il miliardo di euro.