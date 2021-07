Premio Industria Felix, Casillo tra le 90 industrie virtuose di Puglia, Basilicata e Molise

Casillo Partecipazioni è l'azienda coratina che, domani sera, sarà premiata da Industria Felix Magazine nel corso della presentazione della maxi inchiesta annuale sul tessuto imprenditoriale del Sud Italia, condotta dal trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole24Ore.

Nello scorso novembre la holding (con Casillo Commodities) aveva portato a casa il premio nazionale "Industria Felix - L’Italia che compete", assieme a 121 società con sede legale in Italia che si sono distinte - in 18 settori strategici - per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità. Premio vinto per la sesta volta di fila.

L'evento Industria Felix giunge alla 34esima edizione, la settima per quanto riguarda la Puglia. Grazie alla collaborazione con Cerved - gruppo che si occupa di informazioni aziendali - è stato possibile analizzare 50mila bilanci del 2019 e da questi stilare una classifica delle 90 imprese più competitive, affidabili e tavolta sostenibili di tre regioni: la Puglia, la Basilicata e il Molise.

Lo studio dei dati, alla base del report stilato da Industria Felix Magazine, ha fatto emergere un aumento dei ricavi (+2%) e di addetti (+6,8%) in Puglia nella fase pre-Covid. La provincia che genera più fatturato è quella Barese con 27 miliardi. È anche quella che detiene il maggior numero di addetti (172mila) e la migliore performance regionale di crescita con +9,1% rispetto all’anno precedente.

L'evento si terrà al castello Aragonese di Taranto. Sarà presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oltre al primo cittadino del capoluogo jonico (co-organizzatore della serata), Rinaldo Melucci.