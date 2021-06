Borse di studio e riconoscimenti, l'Itet Tannoia traccia il bilancio dell'anno scolastico

L’anno scolastico è ormai concluso e l’Itet “Tannoia” fa un bilancio, in attivo, dei suoi successi, riconoscendo e premiando i suoi studenti eccellenti. Venerdì 25 giugno, Alessandra Mosca, studentessa della 3AG Settore Tecnologico indirizzo Agraria, ha ricevuto una borsa di studio messa a disposizione dalla “Fondazione De Benedittis".

«Un riconoscimento che ci rende orgogliosi dell’indirizzo, ultimo nato dell’Itet ”Tannoia”. - fanno sapere dall'Itet - Abbiamo scommesso sull’offerta formativa di un curricolo spendibile in un settore strategico e basilare della filiera produttiva del nostro territorio, ma proiettato anche verso le sfide tecnologiche e ambientali, ora in primo piano nelle politiche europee e nella stessa Agenda 2030».

Martedì 29 giugno, nell’Auditorium del “Tannoia”, alla presenza del dirigente scolastico Nunzia Tarantini, l’associazione culturale “Cleto Berardi” ha riconosciuto il merito di altri due studenti eccellenti della scuola, assegnando a Francesco Martinelli, studente della 4AI Settore Economico articolazione Sistemi Informativi Aziendali e a Francesco Ferrante, studente della 5BA Settore Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing classe 5BA, una borsa di studio di merito.

«Le borse di studio in memoria del professor Cleto Berardi hanno valorizzato il profilo degli studenti eccellenti dell’Itet “Tannoia, pronti ad affrontare con gli strumenti della cultura e delle competenze le sfide competitive con le quali presto si cimenteranno nella vita al di fuori della scuola, esattamente come nella visione della cultura e della formazione del professor Berardi, docente stimato dell’istituto “Tannoia”, assertore di una visione educativa fondata sul dialogo e sulla fiducia nelle capacità dei giovani. Capacità che, coltivate opportunamente, hanno permesso a Francesco Ferrante non solo di concludere da qualche giorno il suo percorso scolastico superando brillantemente la maturità, ma di farsi apprezzare lo scorso maggio per le sue solide competenze di economia aziendale, con la partecipazione alla 16° edizione del "Festival dell’Economia di Trento" e ottenendo il primo posto al concorso abbinato».

In sede di bilancio dell'anno scolastico 2020-2021, va il riconoscimento al merito delle ben ventinove eccellenze dell’ITET “Tannoia”all'esame di Stato 2021 che, distribuite tra i vari indirizzi che compongono le anime dell’istituto, si sono diplomati con la votazione massima di 100, sette dei quali anche con la lode.