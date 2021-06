Gli ottavi di finale degli Europei con l'Austria, hanno fatto tornare alla memoria dei tifosi quel 3 a 1 agli austriaci di 31 anni fa, ai mondiali giocati in casa. Quella sera il mondo scoprì Totò Schillaci e le notti italiane diventarono magiche. Oggi in molti rivedono, nell'Italia del Mancio, quella coesione e, soprattutto quella spinta emotiva che portò la nazionale di Vicini ad un passo dalla finale. Totò, però, non ama paragonarle.

L'attaccante palermitano è arrivato lunedì a Corato per partecipare come ospite all'evento organizzato dalla Virtus Corato, "Allenati con un campione". Tre giorni a contatto con i ragazzi della società giovanile coratina che l'anno scorso aveva vinto il campionato regionale giovanissimi ma il Covid ha impedito di disputare la fase nazionale. Anche quest'anno la pandemia ha penalizzato la scuola calcio che è potuta tornare graduatamente alle attività sportive. «Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso, qualcosa di importante proprio per chiudere la stagione in maniera positiva».

Totò, in passato, ha calcato (brevemente) i palchi politici, è apparso in tv e al cinema ma non ha abbandonato il calcio. Dal 2000 gestisce una scuola calcio a Palermo, quindi conosce il mondo dei settori giovanili. «È stato entuasiasta di venire a trovarci», spiega Antonio Strippoli. Dopo aver seguito con occhio attento gli allenamenti e aver dispensato sorrisi ai ragazzi in campo, si è fermato per una breve chiacchierata sulla Puglia, sui giovani e sull'Italia che si prepara ad affrontare il Belgio.