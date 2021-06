Campi estivi per ragazzi nei centri accreditati dal Comune: aperte le iscrizioni

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il modulo attraverso il quale le famiglie interessate possono fare domanda per iscrivere i propri figli ai quattro Centri estivi accreditati in seguito all'avviso pubblico dello scorso 18 giugno. Si tratta del Centro educativo e ricreativo “Allegramente”, della cooperativa “Didattica web”, dell'associazione di Promozione Sociale “Macaranga" e dell'associazione sportiva dilettantistica Virtus Corato.

Le famiglie interessate possono scaricare la domanda cliccando qui e compilarla indicando la struttura cui vogliono iscriversi e il numero di settimane che si intendono frequentare fino ad un massimo di 8, comprese nel periodo dal 1 luglio al 30 agosto. Nell’istanza possono essere indicati due Centri estivi in ordine di preferenza. Nel caso in cui il primo centro indicato dal genitore/tutore abbia raggiunto la capienza massima, si procederà all’inserimento del minore presso il Centro estivo opzionato come seconda scelta.

L’ammissione al contributo per la frequenza del Centro estivo sarà concessa fino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto della graduatoria formulata in base al valore Isee. A parità di posizione in graduatoria la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di minori. È fondamentale allegare alle domande, pena esclusione: copia attestazione Isee redatto nel 2021; copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; certificazione sanitaria, rilasciata dal Sistema sanitario nazionale, di riconoscimento di Bes (bisogni educativi speciali); copia del verbale rilasciato dalla commissione invalidi civili attestante la disabilità nonché per i minori in condizioni di disabilità grave fotocopia verbale riconoscimento requisiti previsti dalla Legge n° 104/92 (art. 3 comma 3).

L’istanza di ammissione deve essere presentata, pena esclusione, entro le 12 del 10 luglio via Pec all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it oppure tramite email ordinaria all’indirizzo: servizisociali@comune.corato.ba.it