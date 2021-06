Il 2 luglio la festa della Madonna delle Grazie con Debora Vezzani e Juvenes Cantores

Venerdì 2 luglio si celebra la festa della Madonna delle Grazie. Momento centrale sarà la celebrazione eucaristica delle 19, presieduta dall’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo.

Subito dopo si terrà il concerto-testimonianza di Debora Vezzani. Debora è una moglie, una mamma di tre bambini e una cantautrice. Ma soprattutto è una donna salvata da Dio, con una storia di conversione alle spalle che Lei stessa racconterà durante il concerto/testimonianza. Il suo ultimo lavoro “Come in cielo cosi in terra” è un album interamente dedicato alle rivelazioni di Gesù alla Serva di Dio Luisa Piccarreta. Come lei stessa ha scritto con la musica, Debora vuole solo raccontare, testimoniare e indicare l’eroe che gli ha salvato la vita e che dal sentirsi come un nulla l’ha fatta sentire “come un prodigio”.

Sabato 3 luglio alle 20.30, inoltre, si terrà il concerto del coro Juvenes Cantores con Giancarlo Di Renzo al pianoforte, diretto dal Maestro Luigi Leo. Tra i cori giovanili più conosciuti in Italia - si è esibito in vari concerti dinanzi a istituzioni e in festival prestigiosi anche all’estero - lo Juvenes Cantores eseguirà una serie di brani della musica sacra e profana.