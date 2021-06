Ambiente imp(i)azza: Legambiente torna all'aperto per promuovere il rispetto dell’ambiente

Tornano gli eventi dal vivo di Legambiente. In questi mesi il circolo ha continuato ad incontrarsi utilizzando le piattaforme digitali per seguire le problematiche ambientali, per coordinare le attività del Pcto - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento con il liceo classico Oriani, attivando la fase della formazione a distanza, per coordinare le prossime campagne ed attività. E domani, domenica 27 giugno, il circolo sarà in piazza Almirante a partire dalle 18.30.

«Cercheremo di capire insieme perché la nostra città è così sporca e cosa possiamo fare per tenerla pulita» dicono da Legambiente. «Condivideremo i nostri pensieri e le nostre idee su un telo bianco, che sarà visibile a tutti. Per i più piccoli ci sarà un laboratorio artistico per la creazione di gessetti colorati, con cui i bimbi potranno abbellire liberamente il telo. Costruiremo uno "spaventa-zozzoni" con materiale di riciclo, perciò portate con voi tutto ciò che non vi serve più. A fine serata ci sarà anche una bella sorpresa teatrale. Ringraziamo, fin da ora, le associazioni e le persone che ci hanno dato una mano nell'organizzazione di questo evento: Associazione Francesco Ludovico Tedone, Salviamo Piazza Almirante #alessia #stefano Teatri Di.versi».