Il 64% dei coratini vaccinato almeno con una dose. I numeri dell'hub di via Sant'Elìa

Prosegue spedita la somministrazione dei vaccini che continua a crescere sotto il profilo del numero delle dosi somministrate giornalmente. Giovedì 25, la Asl Bari ha sfondato il milione di vaccinazioni eseguite, facendo registrare anche il record giornaliero di 16.313 somministrazioni nei diversi hub dell'area metropolitana. Così il 64% dei coratini vaccinabili ha già ricevuto almeno la prima dose. Secondo l'ultimo report diramato dalla Asl Bari, infatti, sono 37.540 i vaccini somministrati a persone residenti a Corato: 25.976 per la prima dose e 11.564 per la seconda.

Anche il punto vaccinale di Corato ha contribuito a questo felice primato, facendo segnare due record la scorsa settimana: venerdì 18 giugno, con 801 somministrazioni (390 al mattino e 411 nel pomeriggio), l'hub di via Sant'Elia ha registrato il numero più alto di vaccini somministrati in una giornata. Il giorno dopo, sabato 19 giugno, è invece stato raggiunto il numero massimo di vaccini in metà giornata: ben 478.

Anche ieri sono state sfiorate le 800 unità, con 417 dosi mattutine e 264 pomeridiane per un totale di 743. Siamo ormai ben oltre l'obiettivo dichiarato all'inaugurazione dell'hub di 500 vaccinazioni giornaliere.

In totale, nella settimana appena trascorsa, l'hub vaccinale di Corato è riuscito a somministrare 2.530 dosi, lavorando due giornate intere (venerdì 18 e giovedì 24) e tre mezze giornate (sabato 19, lunedì 21 e martedì 22). La chiusura di mercoledì 23 - dovute all'assenza di vaccini Pfizer nell'intera provincia - ha accavallato le prenotazioni rallentando le somministrazioni del giorno successivo, con inevitabili code e lunghe attese.

Un copione che si era visto anche lo scorso 19 maggio quando si sommarono le prenotazioni per le prime dosi e le quelle per le seconde relative al numeroso personale scolastico. Intoppi che, di tanto in tanto, si sono presentati per diversi motivi, nonostante l'incessante lavoro di medici, infermieri e operatori.

Intanto dall'hub fanno sapere che, a causa della mancanza di vaccini, il centro rimarrà chiuso il 28 e 29 giugno. Le seconde dosi programmate in quelle due date saranno effettuate mercoledì 30 giugno, di mattina.