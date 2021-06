Ieri pomeriggio il sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio Decaro e il vicesindaco Michele Abbaticchio, hanno visitato i luoghi rinnovati (e da rinnovare) grazie al bando Periferie della presidenza del Consiglio dei Ministri di cui si è fatto carico proprio la Città Metropolitana.

Il finanziamento di 1 milione e 400mila euro - ottenuto nel 2017 dalla giunta Mazzilli - ha permesso tre interventi nella zona periferica della città, compresa tra via Gravina e via Prenestina. 300mila euro sono stati utilizzati per il rinnovamento della pavimentazione esterna degli uffici della polizia locale di via Gravina (ancora da completare, compresa parte del verde), 150mila euro sono stati destinati al verde pubblico della piccola piazzetta in via Aurelia che, nonostante l'impegno di alcuni cittadini nel ripulirla, continua a essere imbrattata dai rifiuti. Un milione di euro è stato stanziato per la bretella che collegherà via Prenestina a via Gravina, permettendo così un miglioramento della viabilità e l'allargamento dell'area mercatale. «Un progetto esecutivo, già affidato. - ha spiegato il sindaco De Benedittis - Siamo intervenuti per apportare delle migliorie tecniche, con la progettazione delle sottostrutture come la rete della raccolta delle acque piovane». Non sono ancora noti i tempi di realizzazione.

Si è parlato anche del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”, un altro progetto, sempre a fianco della Città Metropolitana, per il quale l'attuale amministrazione ha proposto la riqualificazione dell'edificio comunale in via Tuscolana, sede del Centro per le famiglie e del Centro aperto polivalente per minori. In ballo 1 milione e 200 mila euro.