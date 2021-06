"Ripartiamo!": la cover fresca del nuovo numero de Lo Stradone, ora in edicola

Una copertina fresca, giovane, per ripartire dopo sette mesi difficili, caratterizzati da coronavirus, lockdown e crisi economica. L'estate ormai è arrivata, i vaccini stanno limitando la diffusione del virus, le piazze tornano ad essere vissute, le saracinesche riaprono e si torna lentamente alla normalità.

Ma come ha reagito il tessuto economico della città? Lo abbiamo chiesto a commercianti, imprenditori, associazioni di categoria e all'assessore alle attività produttive, Concetta Bucci che ci ha spiegato quali sono le azioni che l'amministrazione comunale ha intenzione di mettere in campo per la ripresa. Intanto, con l'estate, riparte la stagione dei matrimoni. I lavoratori del settore, fortemente penalizzati dalla pandemia, tornano a rifiatare. Stefania Leo ha tastato il polso alla filiera, ascoltandone i protagonisti.

Il nuovo numero de Lo Stradone è ricco di storie positive e che ci riempiono d'orgoglio. Come quella dell'ingegnere coratino Michele Lastella, alla direzione della piattaforma per estrazione di idrocarburi più a sud del mondo, nella Terra del Fuoco. O i cinquant'anni di Armec, azienda che produce turbine. Fino alla storia d'amore fraterno che ha caratterizzato la fondazione Luigi e Maria De Benedittis.

Numerosi anche gli approfondimenti storici. Il professor Pasquale Tandoi svela una particolare storia di cronaca che risale al 1959. L'omicidio suicidio di un carabiniere coratino, apparso sulla rivista Detective Crimen di quell'anno. Marina Labartino continua a tratteggiare la vita dei vescovi coratini: in questo numero la seconda puntata su monsignor Manerba. Infine il professor Franco Vangi "spigola" nella storia di Corato con la sua nuova rubrica.

Come di consueto, chiude lo sport con l'almanacco (e la storia) della stagione della pallavolo coratina. Questo e molto altro su Lo Stradone di maggio/giugno in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180). Con 1 euro e 50 in più rispetto al prezzo di copertina il libro di Pasquale Tandoi: "La banda di Corato (1815-1971). I momenti politici, gli aspetti socio-culturali, le vicende umane".