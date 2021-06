Petizione dei parrocchiani al Comune: «Un terreno per la nuova chiesa di S. Francesco»

Una petizione popolare per chiedere al Comune di individuare un terreno per la costruzione della nuova chiesa di San Francesco. L'iniziativa è di un gruppo di parrocchiani che, dopo anni di attesa, hanno rotto gli indugi e intendono provare ad avviare l'iter per realizzare un nuovo grande centro di culto. Domani, venerdì 25 giugno, a partire dalle 20 i promotori saranno in via Duomo, con un gazebo e la presenza del notaio, per raccogliere le firme dei cittadini a sostegno del progetto e «sollecitare l’intervento dell’amministrazione comunale a porre in essere tutti gli adempimenti burocratici necessari per l’assegnazione del lotto e la successiva edificazione del nuovo complesso parrocchiale San Francesco d’Assisi in Corato».

«Sono trascorsi ormai 25 anni tra illusioni, progetti ormai superati, false promesse, sogni disattesi e la situazione non è più sostenibile» dicono i tre promotori dell'iniziativa, tutti membri del Consiglio Pastorale della parrocchia. «I 9mila residenti della parrocchia chiedono a gran voce che venga realizzato un nuovo grande centro di culto. La nostra petizione chiederà all’amministrazione comunale di poter assegnare un terreno su cui finalmente costruire una nuova grande chiesa. Perché i nostri anziani hanno diritto ad accedere alla chiesa in modo agevole, i nostri amici diversamente abili non devono trovarsi davanti a barriere architettoniche, i nostri ragazzi e tutte le attività oratoriali, di cui potrebbe beneficiare l’intera comunità cittadina e l’intero territorio, devono poter trovare spazi e modi per poter condividere i momenti più belli della loro crescita. Finalmente con una nuova grande chiesa, potremmo tornare a celebrare i matrimoni perché l’aula liturgica attuale non è propriamente idoneo a tale scopo. Ecco perché con grande forza i cittadini lo chiedono: porteremo avanti questa petizione - concludono - e domani saremo in via Duomo per raccogliere le firme dei cittadini».

La Parrocchia San Francesco d’Assisi è stata eretta il 21 novembre 1941 da S. E. Mons. Francesco Petronelli nella chiesa del Divino Amore ubicata in via Carmine. Nel tempo, l'edificio di culto è divenuto purtroppo inaccessibile per motivi di staticità e sicurezza e così, dal 1993, la comunità parrocchiale San Francesco si è trasferita in via Andria 44, nella chiesetta di Maria SS.ma dell’Altomare, già succursale della parrocchia, situata all’interno del plesso scolastico “Oriani-Tandoi”.

«L'attuale chiesa - si legge nel testo della petizione - ha però una superficie ridotta, soprattutto se la si rapporta ai circa 9mila residenti nel quartiere. Lo spazio destinato ad aula liturgica non è quindi idoneo ad accogliere le celebrazioni delle solennità dell’anno liturgico, né tanto meno la celebrazione dei Sacramenti, per i quali si è costretti ad utilizzare o altre chiese, o la palestra della scuola del quartiere dell’atrio di via Sidney Sonnino. Come, tra l’altro, avvenuto anche durante questo tempo di pandemia per le restrizioni legate alle misure anti covid. Questa problematica ha determinato negli anni scorsi e continua a provocare, ancora oggi, un continuo allontanamento dei residenti dalla loro parrocchia di appartenenza territoriale verso altre parrocchie della città, seppur quest’ultime siano ubicate ad una notevole distanza dal quartiere di San Francesco. In passato le precedenti amministrazioni comunali si sono interessate alla questione avviando un percorso diretto alla costruzione, ex novo, di una nuova chiesa nel lotto delimitato da via della Disfida, via Gigante e via Grossi. Il progetto di costruzione, sin dall’inizio, ha però incontrato diversi impedimenti, soprattutto da un punto di vista urbanistico, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, si cita la difficoltà di espropriare i terreni ivi ubicati.

Negli ultimi anni, anche a causa della situazione amministrativa vissuta, il progetto, e con esso tutto l’iter procedurale, si è totalmente arrestato. È interesse dei firmatari smuovere la situazione di stallo venutasi a creare, innanzitutto per il bene dell’intera comunità parrocchiale, ma anche nell’interesse di tutta la comunità cittadina, (poiché le strutture legate all’edificio di culto rappresentano un bene usufruibile dalla collettività, si pensi alle strutture sportive, al teatro, all’oratorio, all’auditorium) per questo, si desidera richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale perché possa interessarsi della questione ponendo in essere tutti gli adempimenti, amministrativi e burocratici, per far sì che, dopo anni, si possa finalmente giungere all’avvio dei lavori di costruzione della nuova chiesa».

I promotori, quindi, chiedono che «la petizione venga sottoposta alla visione, discussione e deliberazione della giunta comunale e/o del consiglio comunale e che venga data risposta, ai sottoscritti promotori, per iscritto, entro sessanta giorni dalla data di protocollo».