Decaro a Corato per inaugurare gli interventi di riqualificazione del "Bando Periferie"

Domani alle 18.00, presso la stazione della polizia locale di via Gravina, il sindaco metropolitano, Antonio Decaro, il vice sindaco metropolitano delegato alla pianificazione strategica, Michele Abbaticchio con il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, inaugureranno gli interventi di riqualificazione urbana realizzati nel quartiere dal Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministeri portato avanti dalla Città Metropolitana.

Grazie ai finanziamenti ottenuti (nel 2017), infatti, la città sta effettuando interventi mirati all’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici nei quartieri periferici nella zona Sud, tra via Gravina e via Aurelia. L’importo complessivo degli interventi è stato pari a 1 milione e 400mila euro di cui circa 300mila euro sono stati finanziati per la sistemazione a verde e a parcheggio delle aree esterne degli uffici della polizia municipale, del settore istruzione e del settore servizi sociali e 150mila euro per sistemare il verde pubblico delle aree comunali che si trovano in via Aurelia, a ridosso dei fabbricati dell’ex Istituto case popolari.

Verrà, inoltre, avviata la sistemazione della strada di collegamento tra via Prenestina e via Gravina con la realizzazione delle aree per mercati all'aperto e la stazione autobus, per un importo di un milione di euro, già finanziato dal bando.

Il progetto “Periferie aperte”, presentato nel 2016 dalla Città metropolitana e primo classificato nell’ambito del Bando Periferie, è stato finanziato per 40 milioni di euro. Si sviluppa attraverso 48 interventi di trasformazione e riqualificazione dello spazio pubblico in 36 Comuni, prevedendo la riqualificazione di piazze, la creazione di parchi urbani polifunzionali, il rafforzamento del greening urbano, nuove aree sportive attrezzate, l’implementazione di nuovi dispositivi di sorveglianza e gestione della sicurezza, la riqualificazione di vettori di mobilità ciclo pedonale. Attualmente è stato completato circa il 70 per centro degli interventi previsti.