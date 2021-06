Le nuvole, leggere, fanno capolino nelle illustrazioni di Mariateresa Quercia e sono ormai diventate uno dei suoi segni distintivi. Ne è presente una anche nell'illustrazione che accompagna il numero 222 di Futura, la newsletter del Corriere della Sera. Il titolo è "Sull'altalena del virus" e una ragazza si dondola sferzando una soffice nuvola bianca. È stata la prima volta di Mariateresa su un giornale nazionale.

«Mi sto avvicinando ora all'illustrazione per riviste e giornali, - racconta - anche se è molto difficile farsi pubblicare. Ci sono riuscita mandando un curriculum, le mie illustrazioni sono piaciute e mi hanno chiesto due proposte basandomi sulla lettura dell'articolo di Olga Mascolo. Allora cerchi le parole chiave e immagini una sintesi a livello visivo. Spesso è qualcosa che il committente non aveva pensato, qualcosa di personale».

31 anni il 28 luglio, ha cominciato ad illustrare a 15 anni. «Ho sempre avuto la passione per le illustrazioni e la letteratura, quando andavo all'istituto d'arte, mi chiesero di "accompagnare" con le immagini un libro per ragazzi. Poi ho continuato gli studi, sono andata all'Accademia e mi è stato proposto, di nuovo, di illustrare un libro, ma avevo ancora uno stile classico, derivato dagli studi».

Solo più in là, nel 2017, i suoi disegni hanno assunto una connotazione personale e unica. «La scelta di non rendere i tratti somatici dei volti dei protagonisti va controcorrente ai disegni che facevo da ragazzina, perché ho sempre dato molta importanza al viso. Così, invece, è possibile rispecchiarsi nell'illustrazione. Le nuvole, invece, esprimono il mio modo di essere: sognatrice, romantica, amante di poesia e letteratura, cose astratte».

Il suo stile riconoscibile è apparso qui e là: lavori aziendali, blog, riviste. Su Settepagine accompagna una serie di racconti brevi. Nel 2020 ha illustrato le memorie di guerra di suo nonno Giuseppe Di Bisceglie in un libro: "Appunti di trincea" (Tempra Edizioni). L'anno scorso ha pubblicato con Davide Uria, "Panacea", parole e immagini per raccontare il "Coronavirus" quotidiano.

Ieri, invece, è uscito su Youtube il lyric video di "Limone", l'ultimo singolo di Avincola, cantautore romano che ha preso parte all'ultimo Sanremo nella sezione "nuove proposte". Mariateresa si è occupata delle illustrazioni e, in parte, delle animazioni. «Ho conosciuto Simone (Avincola ndr) attraverso amici comuni. La sua etichetta voleva lanciare il nuovo singolo con un lyric video (video dove le parole del brano si susseguono davanti ad un'immagine fissa) diverso dai soliti. Allora Simone ha proposto di utilizzare le mie illustrazioni. È stato un lavoro pesante, condensato in pochi giorni, ma molto stimolante».

Al video ha collaborato anche Benny Bruno, tranese, suo socio in AlmanaccoPress, avventura cominciata pochi mesi fa assieme ad un altro coratino, Marco Spataro. I tre, grazie ad un Pin della Regione Puglia, vinto a inizio 2021, hanno dato vita a una piccola stamperia artigianale. «Nel nostro spazio, al Mat di Terlizzi, rileghiamo artigianalmente e usiamo particolari metodi di stampa come il risograph. Oltre a stampare e rilegare siamo editori di albi illustrati e piccole produzioni. È sempre stato un mio desiderio riuscirci».

Oggi il mestiere di illustratore è uscito dai confini dei libri. È presente in editoria con giornali, riviste e siti d'informazione ed è tornato ad essere importante in campo pubblicitario. Ovviamente corre veloce sui social. Mentre prepara, con AlmanaccoPress, una fanzine, i suoi sogni, leggeri e rapidi come le nuvole che disegna, sono tanti. Il più grande? «Mi piacerebbe pubblicare su riviste cartacee nazionali, magari in copertina ma penso sia il sogno di ogni illustratore».