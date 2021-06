L'ospedale di Bisceglie resta presidio Covid. «Sarà riconvertito quando scenderanno i contagi»

«Su disposizione della Regione Puglia, per rispondere alle esigenze di assistenza dei pazienti affetti da covid e per garantire la totale sicurezza dei pazienti no covid, l'ospedale di Bisceglie resta per il momento presidio covid». Così Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt, risponde a una nota inviata dalla Fials.

Per quanto riguarda i ricoveri Covid, la struttura sanitaria biscegliese è il presidio di riferimento anche per Corato.

«Non appena sarà possibile e in base alle indicazioni della Regione Puglia - continua Delle Donne - l'ospedale sarà riconvertito esattamente come è successo dopo la prima ondata pandemica. Ma ovviamente il passaggio a ospedale no covid sarà effettuato quando i numeri del contagio e dei pazienti che hanno bisogno di ospedalizzazione ce lo consentiranno. Serve attenzione e prudenza. Ci auguriamo di poterlo fare al più presto, nel pieno rispetto delle regole».