Innovare e diversificare: ancora un'opportunità per le imprese di Andria e Corato

Finalmente ci siamo: dopo il via libera della Regione Puglia, la ripubblicazione del bando relativo alla misura 4.2 del PSR, attesa da molti, è avvenuta. Ci sarà tempo fino alla fine di luglio per candidare a finanziamento le idee di sviluppo più innovative, grazie alla riproposizione di un bando che ha già riscosso buoni risultati, in termine di adesioni, nella precedente pubblicazione.

Nella visione strategica del Gruppo di Azione Locale che raggruppa i due comuni di Andria e Corato, il sostegno di questa piccola rivoluzione va a beneficio delle idee più “smart”, le scommesse per il presente. Essa è resa possibile dal recupero di economie pari a 477.775,00 euro. Un buon motivo per presentare sogni cantierizzabili, da candidare a finanziamento con il bando “Innoviamo e diversifichiamo”.

«Come già accaduto in occasione della prima pubblicazione – ha commentato Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL – ci attendiamo di essere sommersi letteralmente da queste energie nuove che, con il sostegno economico dalla misura 4.2, potranno certamente contribuire alla costruzione di un brand forte per il nostro territorio, quello che giace ai piedi di Castel del Monte, monumento che, non a caso, dà il nome al nostro Gruppo di Azione Locale. Sono sicuro che questo tessuto economico e sociale, messo a dura prova dalla pandemia, possa rispondere con generosità ed operosità alle difficoltà del periodo e che l’innovazione servirà ad imprimere lo slancio definitivo di una terra unica».