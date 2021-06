Palinsesto della "Estate a Corato", ecco l'avviso pubblico

Pubblicato, nella sezione avvisi del sito del Comune di Corato, l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse e proposte che andranno a formare il palinsesto estivo 2021 di Corato con l’obiettivo di mettere a sistema tutte le iniziative, in un’unica programmazione che vada dal 15 luglio al 30 settembre 2021.

«Il Comune di Corato, - scrivono da Palazzo di Città - in considerazione delle diverse tipologie di eventi che potranno essere realizzati sul suo territorio, intende farsi promotore di una ricca e capillare offerta di eventi legata al mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’enogastronomia, dell’innovazione tanto quanto della tradizione; realizzati o sponsorizzati dai tanti operatori del territorio, in collaborazione con l’Amministrazione o da questa patrocinati o anche programmati direttamente dall’Amministrazione Comunale».

Le iniziative proposte dovranno osservare i regolamenti comunali e le prescrizioni previste dalle norme vigenti (quelle in materia di pubblico spettacolo, i protocolli igienico-sanitari previsti e dalla normativa anti Covid, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, quelle previdenziali e assistenziali per il personale impiegato nel rispetto dei contratti CCNL di Settore, quelle in materia di tutela e conservazione dei beni culturali, quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità connessa.

La proposta progettuale, unitamente alla domanda di partecipazione “Modulo richiesta per manifestazioni ed eventi” è scaricabile qui. Deve essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del 27 giugno 2021 a mano all’Ufficio Protocollo dell’ Ente oppure inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it indicando nell’oggetto: partecipazione a “’Uscimmo a riveder le stelle’. Programma di manifestazioni Estate a Corato 2021".

«Siamo a lavoro per la programmazione dell'Estate a Corato 2021. - spiega Beniamino Marcone, assessore alle politiche culturali - Un atteso ritorno alla normalità. Una possibilità che conta molto, sia per i fruitori che per gli addetti ai lavori, fermi da tanto tempo».