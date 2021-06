C'è anche un po' di sangue coratino agli Europei di quest'anno. Si tratta di Andrea Maldera, figlio di Luigi, ex difensore di Milan e Catanzaro. Luigi nacque a Corato nel 1946, prima di trasferirsi con i genitori e il fratello Attilio a Bresso, poco fuori Milano, dove nacque Aldo, anche lui come i fratelli diventerà calciatore.

Andrea, nato a Milano nel 1971, fa parte dello staff di Andriy Shevchenko nell'Ucraina che scenderà in campo proprio questo pomeriggio contro la Macedonia. L'ex attaccante del Milan l'ha scelto come analista tattico nel 2016, quando Maldera lasciò Milanello assieme a Tassotti, quest'ultimo suo vice con i gialloblu.

Il nome di Andrea, come tutto quello della famiglia Maldera, è legato indissolubilmente e a doppio filo con il Milan. Papà Luigi ci ha giocato per quattro stagioni vincendo anche una Coppa Campioni, suo zio Aldo ha collezionato 310 presenze con i rossoneri, oltre allo Scudetto del '79. Sia Attilio che Luigi hanno anche allenato le giovanili. E dal settore giovanile del Milan è cominciato il percorso tecnico di Andrea. Prima come preparatore dell'under 19, poi come match & training analyst a fianco di Leonardo, Allegri, Seedorf e Inzaghi, fino alla chiamata di Sheva.

«Rispetto a papà Luigi, - spiega suo zio, Salvatore Cialdella - che è nato qui e in passato spesso veniva a trovare il resto della famiglia, Andrea ha avuto pochi contatti con la città di origine e manca da tempo, però di tanto in tanto capita di sentirci. Ovviamente tiferemo per lui».