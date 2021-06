Scuola: si riparte il 20 settembre in presenza. Il calendario

È stata fissata a lunedì 20 settembre, di concerto con le organizzazioni sindacali, la data per la riapertura di tutte le scuole presenti sul territorio regionale.

«L’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 - spiega la Regione - segna il ritorno in presenza di migliaia di studenti e studentesse della Puglia che potranno tornare a studiare sui loro banchi di scuola, anche grazie alla campagna di vaccinazione per la popolazione studentesca nella fascia 12-15 anni partita ieri. Nel giro di qualche settimana, infatti, saranno messi in sicurezza proprio i giovanissimi, almeno nelle fasce di età per cui le autorità sanitarie hanno autorizzato la vaccinazione».

Clicca qui per consultare il calendario scolastico completo.



«Dal 20 settembre si ritorna in classe, si ritorna a studiare a scuola con i propri compagni, vaccinati. Sono fiducioso che l’avvio del prossimo anno scolastico segnerà un cambio di passo, una ripresa per tutti noi, buttandoci alle spalle la terribile esperienza della pandemia» commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo.