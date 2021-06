Torna lo Swap Party al Corato Open Space: come funziona lo shopping ecosolidale

Corato Open Space incontra nuovamente Corato Swap Party, affiancato da Buoncampo, Associazione Francesco Ludovico Tedone, Legambiente Corato e Ecoteca - Sostenibile per Natura per riportare in vita lo swap party. Lo swap è eco-shopping (significa avere un capo “nuovo” senza comprarlo e senza buttare via quello che non ci piace più).

Come funziona lo Swap Party? Vestiti e accessori vengono consegnati agli organizzatori il 16 e 17 giugno dalle 18 alle 20.30 al Corato Open Space (senza limite di capi). Gli stessi organizzatori verificano e attribuiscono ad ogni capo/accessorio un valore da 1 a 3, mentre per i capi di pregio e di valore non viene attribuito nessun punteggio, quindi gli organizzatori si riservano di decidere in merito. Gli organizzatori consegnano al partecipante un ticket su cui è riportato il valore totale per i capi portati per lo scambio.

Durante lo Swap (22, 23, 24 giugno, ore 18.30-20) ogni partecipante potrà scegliere capi e accessori fino a raggiungere il valore riportato sul proprio ticket. Qualora non raggiunga tale valore, non potrà chiedere la restituzione dei consegnati per lo scambio, ma il restante ticket sarà utilizzato nel successivo Swap (abbigliamento) riferito allo stesso anno. Si richiede al partecipante di versare la somma di 2 euro per le spese organizzative legate all’evento.

Lo Swap Party è partito per la prima volta in città nel 2013, grazie ad una socia attiva di un’associazione, la signora Maria Rutigliano, che oganizzò per gioco questo evento educativo e divertente con il riciclo di abiti e di oggetti. Negli anni l'iniziativa è andata sempre più crescendo e migliorando nella selezione dei capi. Ogni prodotto è classificato in base al pregio, alla qualità e alla marca.