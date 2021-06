Oltre 300 dipendenti di aziende coratine sono stati vaccinati ieri nell'hub aziendale molfettese organizzato da Network Contacts. Il "vax days", che ha coinvolto i lavoratori del tessuto imprenditoriale della nostra città, è stato reso possibile grazie all'accordo raggiunto dall'Associazione Imprenditori Molfettesi e l'Aic, l'associazione degli imprenditori coratini.

A turni, a seconda dell'appuntamento preso attraverso la prenotazione, i lavoratori hanno ricevuto la loro dose di Pfizer senza nessun rallentamento. «Abbiamo sfruttato l'esperienza e l'organizzazione che già utilizziamo nel nostro lavoro - spiega Giulio Saitta, direttore generale di Network Contacts, azienda che si occupa di contact center - adeguandoci alle esigenze degli imprenditori».

Il "vax day" è una delle prime iniziative nate dalla sinergia tra le due associazioni di categoria, quella molfettese e quella coratina ma non rimarrà l'unica. «Mi auguro che questa prima esperienza sia il nastro di partenza di una progettualità che ci deve vedere coinvolti - commenta Maddalena Pisani, presidente dell'Associazione Imprenditori Molfettesi - alla luce di infrastrutture che devono essere comune come il porto e la rete autostradale. Ilrecovery found potrebbe essere una buona opportunità per capire le esigenze di un territorio così vasto che in tanti ci invidiano».