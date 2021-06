In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, domenica 13 e lunedì 14 giugno l'Avis di Corato ha allestito un gazebo informativo in piazza Vittorio Emanuel. Inoltre, è stata artisticamente illuminata di rosso la fontana della Montagnola che si trova nella medesima piazza.

«In questa occasione - spiega l'Avis - abbiamo presentato anche la campagna estiva promossa dal Gruppo giovani (che affianca quella promossa dalla comunale), che ha voluto realizzare delle shoppers in cotone biologico personalizzate, con una grafica a tema donazione ideata da una nostra volontaria, con le quali omaggeremo tutti i donatori under 30 che effettueranno una donazione tra il 15 giugno e il 15 settembre.



Ringraziamo Sonido per aver illuminato la fontana della Montagnola nelle due serate e in particolare il nostro socio Ferdinando Rutigliano per averci supportato. Un grazie speciale va a Enzo Mastromauro, sempre vicino alla nostra associazione e alla nostra mission, per aver adornato il nostro gazebo con piantine rosse e gialle (come sangue e plasma)».