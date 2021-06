Renata, Federico, Caterina e Vincenzo. Quattro ragazzi, quattro scuole, quattro storie che raccontano come gli studenti coratini siano arrivati quest'anno a sostenere il fatidico esame di maturità, al termine di un anno scolastico non meno travagliato di quello precedente.

Provati dalle difficoltà, ma a testa alta e con il sorriso e la vitalità dei (quasi) vent'anni, i maturandi hanno espresso le proprie emozioni davanti allo schermo dello smartphone, poche ore prima dell'esame di Stato che inizia stamattina. Anche quest'anno, cone nel 2020, non ci sono prove scritte ma solo un unico esame orale.

«Sono emozionata e preoccupata, ma felice perchè avrò modo di tornare in presenza e rivedere i miei professori» dice Renata, sorteggiata per prima tra gli studenti del liceo classico Oriani. «Sarà bellissimo condividere con loro e con i miei compagni questo momento».

«Anche quest'anno non abbiamo rinunciato a stringere rapporti umani» aggiunge Vincenzo che ha frequentato in presenza l'Itet Tannoia.

«Questo esame resta un punto interrogativo per come è andato l'anno, soprattutto a causa dello studio a distanza che ci ha tolto molto a livello umano e scolastico» sottoline Caterina, studentessa del liceo artistico Federico II. «Ma spero che ognuno di noi possa mettere un punto escalmativo alla fine di questo percorso e dare il meglio di sé».

«Le ore prima dell'esame si vivono come sospesi da tutto il resto» conclude Vincenzo, allievo dell'Ipc Tandoi. «Però, a guardar bene nel mio cuore, c'è sì tanta ansia per l'esame, ma anche tanta tenerezza per la scuola che vado a salutare. In bocca al lupo a tutti».