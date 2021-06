"Pendio Juniores", assegnati i premi: primo posto alla 3°E del "Cifarelli-Santarella"

Si è svolta sabato 12 giugno la cerimonia di premiazione de “Il Pendìo Juniores”, presso l’auditorium della scuola media “Pietrocola-Mazzini” a Minervino Murge. La cerimonia di premiazione, è stata preceduta dalla piantumazione di un albero all’interno dell’istituto scolastico, in memoria di Pina Leone, a cui è dedicato anche il concorso.

Dopo i saluti istituzionali di Maria Laura Mancini, sindaco di Minervino Murge; Addolorata Lionetti, dirigente dell’I.C. “Pietrocola – Mazzini”; Lilla Bruno, dirigente dell’I.C. Iannuzzi; Di Donna e Gerardo Strippoli, presidente Pro Loco Quadratum, si è passati alla lettura del verbale della giuria composta da Domenico Balducci, Beatrice Capozza e Marisa Zaza.

L’esito della valutazione della giuria pertanto ha delineato l’assegnazione del terzo premio alla classe 3°C dell’Istituto Comprensivo “Tattoli – De Gasperi” di Corato per l’opera “Arcimboldiamo” di Miriam Di Bartolomeo; del secondo premio alla 3°B dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Di Donna” di Andria per l’opera “Contrasti” di Alessia Cirullo; il primo premio alla 3°E dell’Istituto Comprensivo “Cifarelli - Santarella” per l’opera “Oltre lo schermo”, di Alessandro Mosca.

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a “Monnakiss” di Emilia Lastella della classe 3°E dell’I.C. “Tattoli – De Gasperi” di Corato , per la precisione del chiaroscuro; “I Colori dell’Universo” di Giuseppe Carlone della classe 3°D dell’I.C. “Pietrocola – Mazzini” di Minervino Murge, per la padronanza della tecnica. In totale sono stati valutati 191 elaborati.

Parole ricche di emozioni e gratitudine sono state espresse dalla famiglia di Pina Leone, presente alla cerimonia, insieme al professor Luigi Pomarico. Gli organizzatori hanno infine, rinnovato l’appuntamento alla 53esima edizione de “Il Pendìo” dove le opere Juniores premiate, saranno esposte.