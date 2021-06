Dall'arena politica del consiglio comunale, dove si attacca e ci si difende a colpi d'eloquenza, al ring di Piacenza, dove Rosalba Marcone ha battuto la campionessa italiana dei 69kg, Jessica Altadonna. Una vera e propria impresa - come riferiscono i giornali locali - perché Rosalba è riuscita a superare la piacentina, fresca di titolo, ad appena 3 mesi dal suo esordio nel pugilato.

Due consiliature nelle fila del Pd, per Rosalba lo sport, come la politica, è sempre stato centrale nella sua vita. Per tanto tempo si è dedicata al volley, prima come giocatrice, poi come allenatrice e dirigente della Polis Corato. Un lungo percorso che, ad un certo punto, si è interrotto. «La passione per la boxe è nata per caso. Dopo la laurea non ho più avuto la possibilità di praticare la pallavolo e ho cercato un'altra attività da praticare. L'idea di iscrivermi in palestra mi intristiva da morire e sotto casa c'era e c'è ancora la palestra di pugilato del caro amico Yassine Habachi. I miei amici hanno sempre ironizzato sul fatto che il volley non fosse uno sport perché privo di contatto fisico. Alla provocazione ho risposto con i fatti, cimentandomi in una nuova disciplina che prevedesse il contatto fisico: la boxe».

Nel frattempo Rosalba, laureata in architettura, si trasferisce a Reggio Emilia e inizia ad insegnare sostegno in una scuola del capoluogo emiliano, senza abbandonare la noble art. Si iscrive alla Boxe Tricolore Olmedo dove è seguita da due ex pugili, il reggiano Massimo Bertozzi e il sardo Valentino Manca. «Rosalba si allena con divertimento, passione e serietà», ha commentato Manca dopo la vittoria su Altadonna. Ed è proprio l'applicarsi con dedizione ad aver portato i suoi frutti.

«Qui mi tocca citare un compagno di palestra. - dice Rosalba - "Si gioca a calcio, a basket, a tennis, non si gioca alla boxe". La boxe si fa sul serio. Non bisogna far male e non bisogna farsi male. In secondo luogo si è pugili anche fuori dalla palestra. Si è pugili quando si mangia, quando ci si conta le chilocalorie e si programma perfettamente la propria alimentazione. Bisogna arrivare in forma agli allenamenti e ai match senza patire la fame. Io ho imparato a mangiar bene a 32 anni e ho perso quasi 15 kg. Non perché prima mangiassi schifezze, semplicemente ho scientificamente calcolato tutto. Quindi bisogna avere una grande predisposizione al sacrificio: è una disciplina totalizzante. Inoltre si gareggia per categoria di peso. Io sto passando ai 64 kg, non ci avrei mai sperato qualche mese fa».

E alla fine il sacrificio ha portato i suoi risultati, in brevissimo tempo. L'esordio è avvenuto allo stadio Mirabello il 5 marzo. Di lì un combattimento ogni mese con tre vittorie e una sola sconfitta. «Onestamente mi sento portata. - confessa - Adoro le sfide e mi piace molto il sacrificio. La boxe è in grado di essere estenuante e questo mi entusiasma. Mi misuro giorno dopo giorno con qualcosa si nuovo in cui bisogna davvero metterci tanta tanta energia, disciplina e concentrazione. C'è tanto pensiero e meditazione. Qualcuno potrebbe pensare che tirare un pugno possa essere una manifestazione fisica della propria forza bruta. Un gesto di pura ferocia. È tutt'altro. Bisogna concentrarsi su velocità e coordinazione. Colpire e non prenderle. Per colpire bisogna non prenderle. La prima regola è dunque schivare. Questo è il primo insegnamento del maestro Bertozzi, che mi ha anche insegnato che "la prima guerra sul ring è quella psicologica". È importante mostrarsi sicuri con l'avversario».

Nelle dichiarazioni a margine dell'incontro con Altadonna, il tecnico Manca ha detto di contare su di lei per i prossimi campionati italiani. «Darò il massimo. - conclude la novella boxeur - Sto bene quando mi alleno e quando faccio gli incontri. A 33 anni sarei sportivamente in età pensionabile, invece come dicono da queste parti quando mi prendono in giro, "gallina vecchia fa buon brodo". Prendo positivamente tutto ciò che arriverà».